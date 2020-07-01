Депутат Галина Третьякова відмовилася складати мандат після своєї заяви про дітей "низької якості"

За її словами, критика за ці слова не більше ніж "організованою кампанією" проти неї.

Більш того, вона перерахувала свої заслуги на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Таку заяву скандального нардепа не на жарт розлютило громадськість. Українці досить грубо сприйняли такий вислів політика.

"Так її і питати ніхто не повинен! Вона вже повинна бути звільнена без права займати керівні посади! Мабуть, президент її підтримує", "Шкода, що Президент не відреагував серйозним, заслуженим чином на страшні, кричущі висловлювання проти народу УКРАЇНИ", "Стерилізувати її, а простіше стерти з пам'яті", "Нічого тобі там робити. У Польщі, на завод. Попрацюй", - писали українці в мережі.

Раніше відомий український телеведучий Михайло Присяжнюк заявив, що Галина Третьякова повинна скласти мандат після висловлювання про дітей "низької якості".

За його словами, за всі роки своєї професійної діяльності він побачив багато чого в українських сім'ях, але це не привід озвучувати такі судження про дітей.

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