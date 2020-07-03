Спливла листування нардепів "Слуги народу" про відставку голови НБУ Якова Смолія і курсі долара.

Як повідомляє Politeka.net, журналісти помітили, як депутат Володимир Захарченко 2 липня читав повідомлення у партійному чаті в залі Верховної Ради. Подробиці передає агентство "1 News". .

"Слуги народу" обговорили наслідки звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Керівник фракції Давид Арахамія зазначив, що до банкіра "хороше ставлення, але він не може працювати в нинішніх умовах". Нібито, Смолій збирався тримати інфляцію на рівні 1,9% і не хотів проводити емісію.

Роксолана Пидласа, в свою чергу, поцікавилася: "Скільки ми хочемо інфляцію? Просто щоб знати, до чого готуватися". Інший народний депутат, чий номер не підписаний, заявив: "Курс на днях 30 буде легко. Буде тоді велика інфляція".

Обговорили депутати і кандидатів на посаду, що звільнилася. Деякі підтримали свого колегу по фракції Данила Гетманцева. Ще одним кандидатом на посаду глави НБУ запропонували Арсенія Яценюка, але тут же засумнівалися, чи погодиться на таке призначення Володимир Зеленський:

"Як думаєте, президент піде на це? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною ж*співай".

Давид Арахамія додав: "А наша тенденція кадрова – кожне нове призначення гірше попереднього".

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