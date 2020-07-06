На «корабельну сосну» Домбровську знайшли скандальний компромат

«Таємний» агент НАБУ Євген Шевченко поділився на своїй сторінці у Facebook недавньої знахідкою на теренах соцмережі «Однокласники». Чоловік з'ясував, що бізнесвумен Домбровська Тетяна, кандидат в мери міста Миколаєва, в минулому з симпатією ставилася до Володимира Путіна і підтримувала бойовиків.

Принаймні, саме про це говорять записи Тетяни Домбровської у соцмережі «Однокласники». Наприклад, на одному із скриншотів, якими поділився Шевченко, видно, як Тетяна ставить «лайки» під фото Путіна. На іншому скріні представлений пост кандидата в мери від 29 червня 2014 року. У ньому жінка пише:

«Поки весь світ обговорює тему лайнера, що впав, українські карателі знищують Донбас зброєю масового ураження»

Також Домбровська розкритикувала розслідування аварії Boeing 777 в Донецькій області:

«Якщо Боїнг збили ополченці – це теракт.

Якщо Боїнг збила Росія – це жахливий злочин.

Якщо Боїнг збила Україна – це прикре непорозуміння.

Якщо Боїнг збили США – винен сам Боїнг».

У «Слузі народу» вже відреагували на інформацію. Голова фракції Давид Арахамія повідомив, що сама Тетяна факт «любові до Путіна» не підтверджує, тому дані зараз проходять перевірку.

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