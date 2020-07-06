У Росії заявили, що Україна як держава відбулася завдяки своєму північному сусідові

Про це в інтерв'ю одному з росЗМІ розповів «сенатор від кримського регіону», член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков.

Такі слова стали реакцією на заяву українського президента Володимира Зеленського, який порадив Російській Федерації попрацювати над риторикою і перестати виступати з вимогами до України.

У свою чергу Цеков на повному серйозі вважає, що Росія – єдина країна на планеті, яка має історичне право висувати вимоги до України, а Зеленського звинуватив у тому, що той «погано розуміє реалії».

«Якщо Україна хоче стати демократичною і цивілізованою державою, то їй потрібно, насамперед, прислухатися до Росії… Росія захищала, розвивала і розширювала Україну», – заявив «сенатор», додавши, що південний схід і західну частину Україна отримала завдяки возз'єднання з Росією.

Як відомо, Росія зажадала від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу. Показати «домашнє завдання» буде необхідно на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

Раніше ми писали про те, що відомий журналіст Айдер Муждабаєв впевнений: після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки, ймовірність початку великої війни зберігається і навіть посилюється.

Україна, з точки зору журналіста, – найбільш ймовірна мета агресії РФ, оскільки країни Балтії далеко, а Казахстан і Білорусь демонструють лояльність.

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