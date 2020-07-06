Дмитро Пєсков дав свою оцінку нещодавнім висловлювань головнокомандувача ВМС

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів стосовно того, що думають у Кремлі про підозри України. Нагадаємо, що командувач Військово-морськими силами Олексій Неїжпапа назвав досить імовірним вторгнення російських військових на територію України з боку Кримського півострова. На його думку, на такий крок Росія може піти, щоб відновити водопостачання в Криму.

За словами Пєскова, це «абсолютна дурість і штучне нагнітання антиросійської істерії в країні». Помічник президента з повною упевненістю запевнив, що жодних подібних планів у Москви немає.

Також прес-секретар висловив жаль з приводу того, що «Україна не робить жодних спроб для якнайшвидшого врегулювання ситуації на південно-сході».

Нагадаємо, що раніше припущення про вторгнення Росії на територію сусідньої країни також висловив керівник Центру політичної кон'юнктури Олексій Чесноков. Проте прес-секретар уточнить, що Чесноков не є офіційним представником адміністрації президента, тому його слова – не більше ніж домисли.

Схожою думкою поділився і екс-командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес. Раніше в розмові з представниками ЗМІ він заявив, що у вересні Росія може зробити спробу здійснити військове вторгнення в Херсонську область. На думку Ходжеса, станеться це нібито під приводом «гуманітарної кризи».

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