Кремль розлютило попередження Києва про те, що можливе вторгнення в Україну з боку Криму обернеться для Росії адекватною відповіддю ЗСУ і великою кількістю жертв

Заяву командувача ВМС України Олексія Неїжпапи про силову відповідь на будь-які спроби російських військ спровокувати конфлікт у районі Херсонської області підняло справжню бурю в оточенні Путіна, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, глава комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов поспішив запевнити через пресу, що якщо українська армія наважиться протистояти військам РФ, її «чекає провал». Таку впевненість чиновник пояснив тим, що російська армія сильніша за українську, а також тим, що нібито ЗСУ не готові воювати.

«Все закінчиться для України сумно. В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі», – заявив Красов.

Тим часом колишній секретар РНБО Олександр Турчинов назвав передумови наступу Росії на Херсонську область. На його думку, Кремлю необхідна ситуація в Україні, яка склалася на рубежі 2013 та 2014 років, коли в країні панувала плутанина і хаос. На тлі посилення кризи і некерованість ситуації в Україні ризики російського вторгнення відчутно зростають.

Про можливий напад росіян на Херсонську область з метою пустити воду в окупований Крим раніше говорили і ряд американських та європейських експертів.

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