Блогер та адвокат Тетяна Монтян зробила різкий випад у бік України

Слова скандальної правозахисниці передає видання "Харків".

За її словами РФ може скористатися ситуацією в США, щоб окупувати Україну.

"Я вважаю, що якщо в Америці продовжиться дурдом, то чому б Путіну не зайнятися збиранням земель. Чому тільки Крим повинен бути територією Росії, в кінці-то кінців?», - заявила Монтян.



Більше того, вона впевнена, що нібито всі українці просто мріють жити в Росії, за винятком, хіба що патріотів і націоналістів.

Таку заяву Монтян не залишилося без уваги громадськості. У мережі жорстко розкритикували адвоката за таке висловлювання.

"Ця чокнута жінка меле язиком все підряд, як можна її марення приймати серйозно?" ,"Знатна провокаторка!", "Розмріялася... Або сон розповідає?", "Бабка зійшла з розуму", - писали обурені користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що Монтян продовжує мріяти про те, щоб Росія поглинула Білорусь і Україну. Про це фанатка президента РФ Володимира Путіна повідомила у відеоролику, який опублікувала в соціальних мережах.

«Було б непогано влаштувати якусь федерацію Росія — Україна — Білорусь. Раніше були сподівання, що Україна і Білорусь зможуть жити самостійно. Але, швидше за все, «піндоси» і Европка не дадуть, і рано чи пізно розвалять Білорусь так само, як розвалили нас», — сказала Монтян в ефірі.

Нагадаємо, знавісніла Монтян наговорила на довічне новою заявою про Україну.

А ще Politeka повідомляла, що скандальна Монтян закликала до відділення Львівщини.

Також Politeka писала, що екс-регіоналка осоромилася заявою про Томосі і Варфоломее.