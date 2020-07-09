Правоохоронці припускають, що подібні заяви негативно впливають на економіку і можуть завдати шкоди національній безпеці держави

Нагадаємо, колишня глава НБУ Валерія Гонтарева закликала Міжнародний валютний фонд забрати перший транш, якщо на Нацбанк буде здійснюватися політичний тиск, а також змусити Україну достроково погасити кредит.

СБУ відреагувала на заяву Гонтаревої закликом не сіяти паніку, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу відомства.

"Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері і негативно вплинути на ситуацію в країні. Ми закликаємо всіх екс-чиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів і дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Раніше ми повідомляли, політик, лідер партії "Рідна Країна" Микола Томенко назвав Гонтареву "людиною-катастрофою", заявивши, що екс-президент Петро Порошенко зробив велику помилку, коли призначив її на посаду.

"Це людина-катастрофа. Я як віце-президент НОК кажу: "Чемпіони світу в банках втратили заощадження, банк розвалився. В іншому банку серйозні підприємства втратили гроші, їм треба повернути борги перед Світовим банком та ЄБРР. Як нам вийти з ситуації?". І вона мені: "Ну ви розумієте, ось фізики (фізичні особи - ред.) - там за 200 тисяч заплатимо, а юридичні особи - краще про це не треба говорити". Ну як не треба говорити? Це ж борги української держави...", - обурився Томенко.

Нагадаємо, що НБУ профінансував екс-банк Гонтарєвої на величезну суму, Порошенко теж дісталося: деталі операцій.

Також Politeka повідомляла, що Нацбанк зробив екстрену заяву про рахунки і боргах українців: вводяться нові правила.