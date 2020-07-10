З'явилося пояснення несподіваного переїзду Володимира Зеленського з резиденцію «Конча-Заспа»

Як стало відомо напередодні, нинішній президент перебрався жити у відому державну резиденцію. Спочатку про це дізналися журналісти програми «Схеми», а пізніше інформацію підтвердили і в Офісі президента. З'ясувалося, що причиною переїзду став продаж президентом свого будинку в селі Іванковичі у Київській області.

Як повідомляється, інформація про продаж будинку Зеленського була розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій 7 липня. Крім цього президент повідомив про суттєві зміни в своєму майновому стані НАПК. Цікаво, що за цими даними будинок президента був проданий якійсь Валентині Дмитрівні Кисіль, яка є повною тезкою дружини заступника голови фракції «Слуга народу» Юрія Киселя.

На тлі новин про його переїзд президенту пригадали його інтерв'ю виданню РБК-Україна, журналістам якого нинішній президент перед другим туром виборів розповідав про те, що не бачить сенсу жити у державних резиденціях.

«Хлопці, нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу ...», - стверджував тоді Зеленсикй.

Нагадаємо, раніше журналістам вдалося з'ясувати, що Володимир Зеленський продав свій приватний будинок і переїхав на держдачу разом з сім'єю.

Більш того, знімальна група не один раз фіксувала, як президентський кортеж автомобіль і його сім'ї залишав територію державної дачі.

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