У Кремлі прокоментували інформацію про привітання Петра Порошенка з Днем Росії в 2014 році

Як передає Politeka з посиланням на УНІАН, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков надав пояснення з цього приводу.

Так, Пєсков заявив, що Порошенко не вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії шість років тому, 12 червня 2014 року.

"Не можу підтвердити цей факт (того, що були привітання, - ред.). Жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені під час таких національних свят, не здійснювалися, і не здійснюється, власне, і зараз, на жаль", - зазначив прессекретар Путіна, відповідаючи на запитання українського журналіста про те, чи могла б Адміністрація президента РФ надати докази відповідного привітання або ж спростувати цю інформацію.

Журналіст уточнив, чи могло прозвучати привітання з Днем Росії під час телефонної розмови Порошенка з Путіним, на що Пєсков сказав, що він про це нічого не знає.

"Мені не відомо про телефонні розмови, під час яких звучали такі привітання", - відповів представник Кремля.

Слід зазначити, що при цьому на офіційному сайті Кремля "висить" повідомлення про розмову, що відбулася в 2014 році. В кремлівській пресслужбі стверджують, що російський та український президенти обговорили ситуацію на сході, а Порошенко нібито привітав Путіна з Днем РФ.

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенко. П.Порошенко поінформував В.Путіна про його плани по врегулюванню ситуації на південному сході України. Крім того, президенти обговорили питання розвитку двосторонніх відносин. П.Порошенко також привітав В.Путіна з національним святом - Днем Росії", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля, що датується 12 червня 2014 року.

Як відомо, скандал з привітаннями шестирічної давності почався із сутички Петра Порошенка і нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Тоді Верещук пред'явила лідеру "Європейської солідарності", що він нібито вітав Путіна з Днем Росії в червні 2014 року, коли вже відбувалися бойові дії на Донбасі. При цьому Верещук посилалася на українські ЗМІ, які, в свою чергу, цитували прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Порошенко визнав, що Пєсков і справді міг таке сказати, але в дійсності жодних привітань не було.

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