В Кремле прокомментировали информацию о поздравлении Петра Порошенко с Днем России в 2014 году

Как передает Politeka со ссылкой на УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал пояснения по этому поводу.

Так, Песков заявил, что Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России шесть лет назад, 12 июня 2014 года.

"Не могу подтвердить этот факт (того, что были поздравления, - ред.). Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены во время таких национальных праздников, не осуществлялись, и не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - отметил пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, может ли бы Администрация президента РФ предоставить доказательства соответствующего ппоздравления или же опровергнуть эту информацию.

Журналист уточнил, могло ли прозвучать поздравление с Днем России во время разговора Порошенко с Путиным по телефону, на что Песков сказал, что он об этом ничего не знает.

"Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления", - ответил представитель Кремля.

Следует отметить, что при этом на официальном сайте Кремля все еще "висит" сообщение о разговоре, состоявшемся в 2014 году. В кремлевской пресс-службе утверждают, что российский и украинский президенты обсудили ситуацию на востоке, а Порошенко якобы поздравил Путина с Днем РФ.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. П.Порошенко проинформировал В.Путина о его планах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, президенты обсудили вопросы развития двусторонних отношений. П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником - Днем России", - говорится в сообщении на сайте Кремля, которое датируется 12 июня 2014 года.

Как известно, скандал с поздравлением шестилетней давности начался с перепалки Петра Порошенко и нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук в эфире ток-шоу "Свобода слова". Тогда Верещук предъявила лидеру "Европейской солидарности", что он якобы поздравлял Путина с Днем России в июне 2014 года, когда уже происходили боевые действия на Донбассе. При этом Верещук ссылалась на украинские СМИ, которые, в свою очередь, цитировали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Порошенко признал, что Песков и в самом деле мог такое сказать, но в действительности никаких поздравлений не было. На это Верещук ответила, что в таком случае шесть лет назад Порошенко следовало бы выступить с опровержением информации, обнародованной Кремлем.

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