Політолог Юрій Романенко розповів, чому екс-президента Петра Порошенка почали активно «зливати», використовуючи так звані «плівки Деркача»

Відео з відповідним поясненням з'явилося на каналі експерта в Ютуб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому Романенко прокоментував нову порцію записів телефонної розмови Петра Порошенка, на яких він нібито говорить з президентом РФ Володимиром Путіним після трагедії в Дебальцеве в 2015 році. Відповідний запис опублікував раніше нардеп Андрій Деркач.

Романенко звернув увагу, що на представленому записі між політиками не чути ніякої ворожості або напруги, незважаючи на фактичний стан війни між їх країнами. Політолог також зауважив, що затяті прихильники Порошенка зараз активно вигороджують політика, виправдовуючи його дії.

Експерт пояснив, чому ці записи були опубліковані саме зараз.

«Очевидно, що писали Петра Олексійовича давно і довго. І ключове питання: чому починають зливати саме зараз? А відповідь дуже проста: його зливають зараз, тому що це потрібно в контексті виборчої кампанії в США. Та взагалі ні для чого іншого вся ця тема не потрібна. Тобто, Порошенка використовують просто як м'ясо. Він нікому не потрібен там вже на Заході, його списали і в Росії і на Заході», - підкреслив експерт.

Він зазначив, що цей хід покликаний допомогти чинному президенту США Дональду Трампу отримати перевагу над своїм головним суперником – Джо Байденом. При цьому політолог зауважив, що сам Порошенко, як політик, у цьому контексті зовсім не важливий.

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