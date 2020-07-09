Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стали результати всеросійського голосування за поправки до Конституції.

По завершенню голосування Кремль стали звинувачувати у фальсифікаціях і в соцмережах з'явилася інформація про понад 20 мільйонів "мертвих душ", які нібито брали участь у цьому процесі.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити злісного Володимира Путіна з лавровим вінком, який каже наступне: "Ви що - не могли сфальсифікувати більш чесно?".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і відзначили, що в цей раз підставили Путіна, адже він навчає цьому підлеглих вже 20 років.

"27 мільйонів мертвих душ. Скелет Гоголя пішов під холодний душ", "Обнулянт-мухлевант", "Вінок, я сподіваюся, занесений для удару?", "Двадцять років вас вчу...", "Тріумф молі", "Конституцію поправками поправив і народ поправлю!", "23 млн вкинутих бюлетенів це початок знищення процедури виборів. Зовсім скоро будемо голосувати традиційно на лавках і в сортирах, на візках з супермаркету і і пеньках", - жартують користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився перед камерами.

Так, президент РФ зганьбився, пожартувавши в адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.

«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".

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