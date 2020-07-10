Мільйони він хотів приховати, посилаючись на дитину і дружину

Київський мер Віталій Кличко вирішив на суді публічно заступитися за соратника експрезидента Дмитра Білоцерківця, якому сьогодні суд зачитав обвинувальний акт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на засідання суду, яке транслювалося на Youtube.

«Я прошу суд розглянути можливість взяти Білоцерківця на особисті поруки, щоб він міг далі продовжувати політичну діяльність. Гарантую, що всі вимоги, які будуть застосовані до нього, будуть дотримуватися», — зазначив він.

Звернемо увагу, що справу розглядав Вищий антикорупційний суд України. Білоцерківця, який був народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка», а також колишнім радником Кличка, звинуватили в умисній брехні в декларації за 2016-2017 роки.

«Колишній нардеп не вніс до декларації за 2016–2017 роки об'єкти нерухомості в столиці вартістю 3,8 млн грн, які перебували у власності та користуванні членів сім'ї... На засіданні колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП щодо застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 31,5 тис. грн», — йдеться у повідомленні силовиків.

Уточнюється, що мільйони Білоцерківець намагався приховати, оскільки вони перебували у користуванні членів сім'ї, а саме – дружини Ірини Ляшенко та їхньої дитини.

Крім того, в НАБУ розслідують можливе розкрадання коштів колишнім нардепом, які були отримані в якості компенсації за оренду номери в готелі «Київ». Нардеп отримав 247 тисяч гривень.

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