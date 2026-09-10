В Одесі стартувало відкрите пілотне тестування мережі 5G — зв'язок нового покоління вже працює в центральній частині міста. Середня швидкість сягає 600–700 Мбіт/с, а на максимумі перевищує 1 Гбіт/с.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області лишається серед найпомітніших тем регіону, однак тепер одесити мають і технологічну новину: у місті стартувало відкрите пілотне тестування мережі 5G. Зв'язок нового покоління вже працює в центральній частині Одеси.

Про запуск 5G повідомила Мінцифри. Одеса стала п'ятим містом пілотного проєкту після Львова, Бородянки, Харкова та Києва. Тестування проходить у відкритому режимі — абонент із сумісним смартфоном може під'єднатися без зміни тарифу.

Швидкість нового зв'язку помітно вища за 4G. У середньому 5G в Одесі видає 600–700 Мбіт/с, а на піку перевищує 1 Гбіт/с. Під час попередніх тестів у підключених містах максимальна швидкість на базовій станції під навантаженням сягала майже 2 Гбіт/с.

Технологія також розвантажує наявні LTE-мережі: частина трафіку переходить на 5G, тож зв'язок лишається стабільним навіть у місцях великого скупчення людей. За час випробувань у Львові, Бородянці, Харкові та Києві до мережі 5G долучилися понад 1,5 мільйона унікальних клієнтів.

Як підключитися до 5G в Одесі

Зазвичай смартфон під'єднується до 5G автоматично, щойно опиняється в зоні покриття. Якщо значок мережі не з'явився на екрані, варто виконати кілька простих кроків.

Перевірити налаштування в розділі «Стільникові дані» або «Мобільна мережа» та переконатися, що 5G увімкнений.

Оновити операційну систему смартфона до останньої версії.

Вимкнути режим економії заряду та економії трафіку — вони можуть блокувати 5G.

Увімкнути та вимкнути «Режим літака» або перезавантажити пристрій для повторної реєстрації в мережі.

Як перевірити готовність SIM-картки

Для клієнтів Vodafone додатково підключати послугу не потрібно: трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і в 4G, згідно з актуальним тарифом користувача. Якщо SIM-картка підтримує 4G, вона працюватиме й у 5G — знадобиться лише сумісний смартфон. Перевірити готовність SIM-картки та смартфона можна USSD-командою *222#.

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