Безпечна реінтеграція ОРДЛО може затягтися на десятки років

Про це попередив українців віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, пише Главком.

За словами представника України в ТКГ, навіть після проведення місцевих виборів Донбас буде залишатися "територією війни".

"Я вважаю, що ми сьогодні робимо все, щоб дати шанс "Мінську", який давно було втрачено - в кінці 2015 року... Не все вдається відразу, і тому я кажу, що Україна повинна бути готова до того, що безпечна реінтеграція - це надовго. Саме безпечна — це моя червона лінія. Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майоріти українські прапори, - ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей", - попередив топ-міністр простих українців.

Резніков також нагадав, що на окупованому Донбасі проживає досить велика кількість людей, які щиро ненавидять Україну.

"Там же не тільки "ГРУшники", а цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі. Так ти ж там не жив і навіть не знаєш, що це таке! Тому безпечна реінтеграція займе мінімум 25 років. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є. Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми до цього повинні готуватися", - резюмував віце-прем'єр в інтерв'ю журналістам.

Раніше Резнков заговорив про вибори в ОРДЛО. За його словами, місцеві вибори на Донбасі будуть проходити за спеціальним законом.

Резніков також додав, що проведення виборів на окупованому Донбасі не залежить від проведення виборів у місцеві органи самоврядування, які заплановані на осінь 2020 року.

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