Україна і Білорусь готуються до зустрічі президентів Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що глави України і Білорусі проведуть офіційну зустріч вже восени 2020 року.

У ході розмови глави ОПУ Андрія Єрмака і керівника адміністрації Лукашенка були обговорені важливі питання поглиблення співпраці двох країн, а також майбутня зустріч білоруського і українського президентів.

"Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка (глава адміністрації Лукашенка - ред.) про ініціативу української сторони щодо підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України та Республіки Білорусь, яка планується восени цього року.Сторони домовилися про подальші контакти для більш предметного розгляду пропозицій", - сказано в повідомленні прес-служби.

Тому можна припустити, що між Зеленським і Лукашенко образа минула.

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Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад" на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.

Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

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