«Міхеїл Саакашвілі - приватна особа, від заяв якого «вигрібає» Україна».

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Міхеїл Саакашвілі робить такі заяви, після яких зовнішньоекономічні відносини України і Грузії страждають. Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба зазначає, що Міхеїл Саакашвілі не стежить за тим, що заявляє і від цього страждають відносини Грузії і України - через них буквально «вигрібає держава». Сама ж ситуація навколо глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі досить неоднозначна і «викликає жаль».

Голова МЗС зазначає, що Саакашвілі не має ніяких прав і повноважень для того, щоб представляти позицію України, але тим не менш, «активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів». Після цього в МЗС Грузії незадоволені заявами пана Саакашвілі, хоча сам по собі він є приватною особою, за заяви якого «вигрібає держава», як зазначає Кулеба.

Крім того, Кулеба заявив, що ситуація в Грузії напередодні виборів і так вкрай чутлива, а сам глава МЗС цінує відносини з Грузією, оскільки вони є сусідами по Чорному морю і партнерами. Саме тому Україна розраховує на стабілізацію відносин і усунення «подразника», яким є Саакашвілі. Крім того, Кулеба переконаний: заяви колишнього президента Грузії як «приватної особи» не можуть зруйнувати відносини між двома державами і народами.

«Позиція МЗС з цього питання максимально чітка: пан Саакашвілі - приватна особа, і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії він не представляє позицію України», - додав глава МЗС.

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