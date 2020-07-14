Скандал з «вагітністю» Юлії Мендель від Володимира Зеленського вказав на серйозні проблеми у президента

Як повідомляє Politeka.net про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він підкреслив, що з самого початку чутки про вагітність прес-секретаря президента від свого одруженого начальника поширювали далеко не самі надійні джерела, тому на них можна було не реагувати. Тому ведучий вважає помилкою виступ самої Мендель, яка вирішила звернутися до українців із спростуванням.

За словами Лесєва, у всій цій історії українцям повинен бути важливий тільки той факт, що прес-секретар нинішнього президента настільки нездатна правильно реагувати на скандали.

«Важливо в цій історії зовсім інше. Чому у Президента України така тупа прес-секретар? Дівчинка, яка плутає Латвію з Литвою. Яка Торонто називає столицею Канади. Яка повністю провалила інформаційну політику президента. І яка фантастично тупо реагує на чутки про свою вагітність від Зеленського», - поцікавився Лесєв.

Він нагадав про те, що Зеленський прийшов до влади з 73% підтримки і монобільшістю в парламенті, а значить він міг призначати кого завгодно за своїм бажанням. Можна помітити, що одна з головних вад президента полягає в нездатності підбирати справжніх професіоналів на важливі посади.

«Хто Зеленському підсунув такого прес-секретаря? І чому президент скутий у можливостях її звільнити?.. А з іншого боку, а хто взагалі доктор Володимиру Олександровичу? У тебе була підтримка у 73% і монобільшість в парламенті. Ти міг зробити що завгодно і призначити кого завгодно. А за підсумком навіть не вирішуєш, хто в тебе буде прес-секретарем», - обурився ведучий.

Він також додав, що такий прес-секретар як Мендель є відображенням свого начальника.

«Не забувайте – прес-секретар – це лише дзеркало свого шефа. І навіть якщо це дзеркало криве – воно все одно показує свого господаря», - підсумував Лесєв.

Нагадаємо, Мендель розлютилася і записала звернення після чуток про вагітність.

Як повідомляла Politeka, Мендель після марення Балашова опублікувала красномовне фото.

Також Politeka писала, що скандальний Балашов розтрубив про таємний зв'язок президента: "Мендель вагітна від Зеленського".