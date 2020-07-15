Керівництво Національного банку України має виходити насамперед з національних економічних інтересів держави, та проводити політику максимальної незалежності від спроб зовнішнього управління.

Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко, коментуючи питання кандидатури на посаду Голову НБУ та виклики, з якими доведеться зіштовхнутися новому керівнику Нацбанку.

«Сьогодні рівень зовнішнього управління в системі державних фінансів – за межами розумного. І як результат, будь-яка спроба наступного керівника НБУ зробити Нацбанк дійсно незалежним не тільки від політиків, а й від зовнішнього управління, буде натикатися на серйозний супротив, у тому числі й з боку тих українських політичних партій, хто на цьому вибудовує свою політику – зокрема, «Голос» та «Європейську солідарність», - наголосив Андрій Ніколаєнко.

На думку політика, Президент ще не визначився остаточно з кандидатурою на посаду Голови НБУ, тому що претендент на цю посаду має відповідати насамперед критеріям фаховості, незаангажованості та розуміти необхідність ефективної взаємодії з Кабінетом Міністрів України задля виводу української економіки з кризи.

«Нацбанком має керувати фахівець, який має досвід роботи у банківському секторі та у державному управлінні, і який розуміє, що у економічній ситуації, яка склалася сьогодні, Нацбанк має стати потужним партнером насамперед Уряду України», - резюмував Андрій Ніколаєнко.



