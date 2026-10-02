Подорожчання продуктів у Львові триває: за місяць цукор додав майже 6 гривень за кілограм, а курятина знову зросла в ціні. Актуальні цінники в мережах супермаркетів, які працюють і у Львові, зафіксував сервіс «Мінфін».

Подорожчання продуктів у Львові продовжує набирати обертів — слідом за яйцями та м'ясом наприкінці вересня 2026 року помітно підскочили ціни на цукор і курятину. Про це свідчать свіжі дані сервісу «Мінфін», який відстежує цінники у великих мережах супермаркетів, що працюють і у Львові.

Цукор подорожчав найпомітніше

Лише за місяць цукор кристалічний додав близько 6 гривень на кілограмі. Якщо в серпні 2026-го його середня ціна становила 30,22 гривні, то станом на 30 вересня — уже 36,13 гривні за кілограм.

Цінники в різних мережах помітно різняться. Найдешевший цукор зафіксовано в Metro — 34,90 гривні за кілограм, майже стільки ж у Novus — 34,99 гривні. Найдорожче доведеться платити в Megamarket, де кілограм коштує 38,50 гривні. Тож різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає понад 3,5 гривні.

Курятина теж пішла вгору

Подорожчала й курятина. Кілограм стегна за місяць виріс зі 134,82 до 152,33 гривні, тушка — зі 106,87 до 117,50 гривні, а філе — зі 229,26 до 231,00 гривні. Найдорожче куряче філе нині в Novus — 239 гривень за кілограм, у Megamarket — 255 гривень, тоді як в Auchan його можна знайти за 199 гривень.

Де у Львові купувати вигідніше

Різниця в цінах на один і той самий товар між мережами справді суттєва. Куряче філе в Auchan обійдеться у 199 гривень за кілограм проти 255 гривень у Megamarket — вигода понад 55 гривень. Стегно дешевше в Megamarket (139 гривень), ніж у Novus чи Auchan (по 159 гривень). Оскільки подорожчання продуктів у Львові відчутно б'є по споживчому кошику, варто порівнювати цінники в додатках мереж і купувати там, де ціна акційно нижча.

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