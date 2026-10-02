Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжується: свіжі дані індексу цін на продукти, які веде портал Мінфін, показують, що за місяць гречка та курятина помітно додали в ціні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжується — свіже оновлення індексу цін на продукти, яке публікує портал Мінфін, показує, що низка базових продуктів знову додала в ціні порівняно із серпнем.

Найпомітніше з бакалії подорожчала гречка. Якщо в серпні кілограм крупи в середньому коштував 74,63 грн, то тепер середня ціна сягнула 80,95 грн — це приблизно плюс 6,3 грн на кілограмі, тобто близько +8,5%.

У різних мережах станом на 30 вересня цінники помітно відрізняються: найдешевша гречка у Metro та Auchan — по 74,90 грн за кілограм, у Novus — 74,99 грн. Натомість у Megamarket за ту саму крупу просять уже 99,00 грн.

Дорожчає і курятина, яка лишається одним із наймасовіших продуктів у кошику мешканців області. Найбільше за місяць додало в ціні куряче стегно: із 134,82 грн у серпні до 152,33 грн за кілограм зараз, тобто понад 17 грн різниці (близько +13%).

Куряча тушка в середньому подорожчала зі 106,87 грн до 117,50 грн за кілограм — це приблизно 10%. Філе тримається біля 231,00 грн проти 229,26 грн у серпні, тож тут зростання майже символічне. Натомість куряча гомілка навіть трохи подешевшала: із 99,59 грн до 94,50 грн.

На філе мережі теж ставлять різні цінники: в Auchan — 199,00 грн, у Novus — 239,00 грн, а найдорожче у Megamarket — 255,00 грн за кілограм. Курячі гомілки в Novus продають по 79,99 грн, у Megamarket — по 109,00 грн.

Як не переплатити

Портал Мінфін оновлює актуальні середні та помережеві ціни щоденно, тож подорожчання продуктів у Полтавській області зручно відстежувати, порівнюючи прайси кількох мереж перед покупкою. Різниця за один і той самий товар іноді сягає 20–25 гривень на кілограмі — це добре видно на прикладі гречки та курячого стегна.

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