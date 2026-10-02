Гуманітарна допомога у Луцьку доступна новоприбулим внутрішньо переміщеним особам: благодійники відкрили реєстрацію на безкоштовне отримання одягу.

Гуманітарна допомога у Луцьку для новоприбулих переселенців — громадська організація «ВПО Україна» відкрила реєстрацію на безкоштовну видачу одягу в межах акції «Одягни родину». Про це повідомляє інформаційний ресурс «де Допомога».

Хто може отримати одяг

Допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які вперше отримали довідку ВПО у період із травня по вересень 2026 року. Взяти участь в акції «Одягни родину» можуть члени родини, котрі відповідають цим умовам.

Як отримати допомогу

Реєструвати потрібно кожного повнолітнього члена родини окремо. Заявку заповнюють за посиланням, яке опублікувала організація. Важливо: якщо форма на момент перегляду вже закрита, це означає, що кількість заявників сягнула максимуму або сплив термін подання заявок.

Де розташований пункт видачі

Отримати речі можна за адресою: місто Луцьк, вулиця Львівська, 152. Одяг поштою не пересилається — видача відбувається особисто в осередку організації.

На момент публікації матеріалу реєстраційна форма була відкритою. Стежити за новими програмами допомоги можна через мобільний додаток «де Допомога» або однойменний телеграм-канал.