Графіки відключення світла у Чернігівській області 3 та 4 жовтня оприлюднили енергетики. У місті Чернігів щодня з 09:00 до 17:00 планують знеструмлення десятків вулиць.

Енергетики попередили про відключення світла у Чернігівській області цими вихідними: у суботу, 3 жовтня, та в неділю, 4 жовтня, у місті Чернігів діятимуть планові знеструмлення.

Щодня з 09:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці низки вулиць обласного центру, повідомляє Чернігівобленерго.

Перелік вулиць, які потраплять під відключення світла, однаковий для обох днів. Енергетики уточнюють, що роботи проводяться у зв'язку з ремонтом та реконструкцією електромереж.

Які вулиці знеструмлять 3 та 4 жовтня

У списку опинилися 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Вишнева, В'ячеслава Чорновола, Глухівська, Городнянська, Забарівський, Іллінська, Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Корюківська, Кривоноса 2-й, Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова, Менська, Миру, Молчанова, Національної Гвардії, Нова, Олександра Довженка, Пам'ятна, Пирогова, Піщана, Привітна, Романа Бжеського, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Сосницька, Степний, Степова, Успенська, Феодосія Углицького, Швейцарівка, Шевченка, Шевчука, Ярова, Яровий.

Також у переліку на обидва дні вказані вулиці Сосницька та Степний — повний список збігається для 3 і 4 жовтня.

У компанії нагадують, що час відновлення електропостачання може дещо зсуватися через складність робіт або непередбачувані обставини на мережах.

Що радять енергетики мешканцям

Жителів Чернігова просять завчасно зарядити телефони та павербанки, подбати про запас води, а також зробити необхідні резервні копії документів, якщо робота чи побут залежать від електроенергії.

Щоб дізнатися точні години відключення за конкретною адресою, варто звіритися з актуальним реєстром на офіційному сайті обленерго або уточнити інформацію в кол-центрі компанії. Всі дані про заплановані знеструмлення публікуються завчасно, щоб містяни могли підготуватися.

Детальний графік відключень можна переглянути на офіційному сайті Чернігівобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: енергетики опублікували графіки відключення світла у Чернігівській області 30 вересня та 1 жовтня.