Росіяни на Донбасі можуть розгорнути два сценарія - "абхазький" або "карабахський"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Укрінформ".

Так, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, який виступав в якості основного доповідача від України під час спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної Ради ОБСЄ, заявив, що Росія вже тривалий час реалізує масштабну програму інтеграції окремих районів Донбасу до свого складу і зараз наближається до поворотного моменту, коли буде вибирати один з двох основних сценаріїв для територій ОРДЛО - "абхазький" або "карабахський".

"Росія реалізує масштабну програму інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до складу Російської Федерації. Насправді ми наближаємося до поворотного моменту, коли Росія буде вибирати один з двох основних сценаріїв. Або "абхазький", коли ці нелегальні формування можуть бути офіційно визнані, або як в Нагірному Карабасі, де бойові дії низької інтенсивності тривають вже більше 30 років", - вважає Литвиненко.

Він також повідомив про масову видачу Росією паспортів жителям ОРДЛО і про впровадження російської правової та економічної системи на окупованих територіях Донбасу.

"Можна сказати, що протягом останніх шести років Росія здійснювала масштабні підривні дії проти України, тим самим руйнуючи основи європейської безпеки і створюючи загрозу миру і стабільності на континенті", - додав він.

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