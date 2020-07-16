Загрози і реальні кримінальні справи призведуть до того, що Росія втратить окуповані території

Так виданню "Факти" заявив колишній глава МЗС України Павло Клімкін, передає Politeka.net.

У Росії вже прийняли поправки до Конституції, якими затвердили перевагу своїх законів над міжнародними. Тепер же в Держдумі розглядає новий закон - він дозволить залучати до кримінальної відповідальності кожного, хто не визнає російськими окуповані території.

"Я вважаю, що Росія робить собі погану послугу. Оскільки весь цивілізований світ чітко вказує: окупований Крим. Це і міжнародно-правова, і політична позиція", - заявив Павло Клімкін. - "Таким чином в Росії намагаються визнати все цивілізоване міжнародне співтовариство злочинцями. Це для російської влади закінчиться дуже погано і тільки прискорить процес повернення".

Екс-глава МЗС звернув увагу, що Крим вважають незаконно відірваним від України мільйони людей. Йти проти такої великої частини світової спільноти не тільки нелогічним, але і небезпечно.

"Росія потрапляє в абсолютно маразматичну та ірраціональну історію, намагаючись «призначити» злочинцями десятки мільйонів людей у всьому світі, мають чітку позицію", - зазначив колишній міністр. - "Росія таким рішенням заганяє себе в пастку".

Крім того, за словами Клімкіна, за межами Росії закони не мають ніякої сили, а тому навряд чи хоч хтось буде їх дотримуватися:

"Це тільки зміни у внутрішньому законодавстві Росії. Їх ніхто не зобов'язаний визнавати".

Нагадаємо, в РФ загрожують Україні за заклики повернути Крим.

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