Ще не пройшло достатньо часу, аби українці могли оцінювати провали нової влади

Про це в ефірі політичного ток-шоу заявив спікер Ради Дмитро Разумков, пише Politeka.net.

За його словами, Україна ще не вийшла з виборчого періоду, а це позначається на сприйманні народом влади.

"Я думаю, що сьогодні поки що зарано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитися, повинен пройти деякий час, це по-перше", - заявив Разумков в ефірі політичного ток-шоу.

Спікер Парламенту не сумнівається, що Україна продовжує жити у виборчому періоді і це позначається на оцінці влади.

"Були президентські, парламентські вибори, зараз починаються місцеві вибори. І це завжди так само відбивається на оцінці тих чи інших рішень, як влади, як парламенту в цілому, президента, Кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин дивиться, зокрема, на народних депутатів, і на представників тих чи інших політичних сил на містах", - резюмував Разумков в ефірі телеканалу.

"Ще не злили Україну до кінця. Треба ще часу. Нема слів...", "Гнати їх всіх з Ради!", "Не йому вирішувати, його ломбарди працювали, коли люди сиділи без роботи та грошей 3 місяці", - відреагували українці на заяву Разумкова.

Раніше ми розповідали про конфуз "слуг народу" в Миколаєві. Зокрема, Давида Арахамію і Олександра Корнієнка зняли у момент, коли вони обговорювали свою колегу і збиралися привести її до Зеленського.

Більш того, нардепи назвали свою колегу по Раді "робочою бабою" і "корабельною сосною", яка може "відх**ити 300 зустрічей за чотири місяці".

Пізніше Корнієнко спробував виправдатися і заявив, що вони з Арахамією обговорювали не Аллахвердієву, а Тетяну Домбровську. Він попросив вибачення у політика і запевнив, що нічого поганого не мав на увазі.

Раніше в гучний скандал також потрапив "Слуга" Євген Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити борги по комуналці.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітила в Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.