Перший президент України Леонід Кравчук закликав Володимира Зеленського подбати про покарання для порушників закону

Як повідомляє Politeka.net, про це Кравчук заявив під час урочистого засідання Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця новину).

"Підтримуючи втілення в життя фундаментальних позицій демократії і верховенства права, прошу не забувати, що все це діє тоді, коли діє закон. Перед законом всі рівні", – заявив Кравчук.

Перший президент України зазначив, що деякі депутати, політичні сили зневажають закон.

"Дивляться на закон, часто – на Конституцію, як папірець, або ще гірше – на ганчірку. Це неприпустимо. Від вас залежить, щоб закон тріумфував. А ті, хто порушують закон, були притягнуті до відповідальності, незалежно, хто він був або є.

Іноді, коли спостерігаєш риторику деяких депутатів, деяких політиків, то складається сумне враження, що знаходишся на Бессарабці. Образи, невігластво, неточність формулювань і навіть маленькі побрехеньки неприпустимі на цьому тлі великих завдань, які стоять перед Україною, тому я звертаюся з великим проханням подумати про політичну культуру нашого життя", – резюмував Кравчук.

Нещодавно ми писали, що Дмитро Разумков заявив, що не пройшло достатньо часу, щоб українці могли оцінювати провали нової влади

За його словами, Україна ще не вийшла з виборчого періоду, а це позначається на сприйнятті народом влади.

"Я думаю, що сьогодні поки що рано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитися, має пройти якийсь час, це по-перше", - заявив Разумков в ефірі політичного ток-шоу.

Спікер Парламенту не сумнівається, що Україна продовжує жити у виборчому періоді і це позначається на оцінці влади.

"Були президентські, парламентські вибори, зараз починаються місцеві вибори. І це відбивається на оцінці тих чи інших рішень, як влада, як парламенту в цілому, президента, Кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин дивиться, зокрема, на народних депутатів, і на представників тих чи інших політичних сил на місцях", - резюмував Разумков в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітив у Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.