Певні політичні групи в Україні "борються" за російську мову, проявляючи при цьому крайню вибірковість

Як передає Знай.юа, про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко. Далі наводимо його слова без змін.

Заважає мова?! або про старий, як маківеллізм, виборчий метод боротьби за російську мову.

Історія виборчої боротьби за російську мову має усталену традицію.

Завжди напередоді президенських, парламентських чи місцевих виборів, можновладці і депутати, які після приходу у владу працевлаштовували свої родичів, ділили бюджетні кошти й захищали бізнес своїх смотрящих, кидалися захищати "російськомовне населення"!

Цинізм нинішнього етапу боротьби за "родной язык"ще й у тому, що мовні права національної меншини росіян агресивно захищають депутати - представники єврейської та вірменської меншин України.

Хотілося б почути думку очільників організацій цих національних меншин:

це і ваша позиція, що в нинішній Україні важливий захист не своєї національної культури і мови, а саме російської.

Невже не очевидно, що ці передвиборчі піар-кампанії є й елементом стратегії Путінської Росії, яка звучить цинічно просто;

де російська мова, там і російські інтереси, а відповідно,там і російська армія з Путіним.

І взагалі дикістю є те, що депутати українського параламенту боряться проти державної української мови, яку хочуть утвердити лише в державній службі та освіті.

Адже, ніхто не втручається в приватне, бізнес... мовне життя громадян в Україні?!

П.С. Вікіпедія інформує, що Максим Бужанський народився в єврейській родині Дніпропетровська, а батько Вадима Новинського - Рудольф Ервандович Малхасян.