Особистий прес-секретар глави держави Юлія Мендель всіма силами намагається приховати ім'я свого коханого

Про це вона розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко на її Youtube-каналі, передає Politeka.net.

Юлія Мендель, яку нещодавно запідозрили у вагітності, не назвала ім'я свого коханого.

Проте, прес-секретар Володимира Зеленського натякнула, що він займається політикою, але працює не в Офісі президента України.

"Я не думаю, що хтось знає, хто це... Нехай поки буде так", - заявила Мендель і не виключила, що не буде розкривати цей секрет до кінця своєї каденції.

На питання ведучої Наталії Влащенко про те, чи займається її обранець політикою, прес-секретар українського президента Юлія Мендель заявила: "Ну, таке".

Раніше засновник партії «5.10» Геннадій Балашов в ефірі "24 каналу" висловив припущення, що Юлія Мендель завагітніла від Володимира Зеленського. За словами політика, на це вказує дивні дії глави держави і розмови в уряді.

У свою чергу прес-секретар Юлія Мендель вирішила не мовчати і прокоментувала чутки.

"Кожен фейк має своє ім'я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворцев нашого року. Читайте, думайте і пам'ятайте: ви — то, що ви вживаєте. Особливо, коли мова йде про інформацію", — сказала Мендель.

Після чуток про вагітність Юлія Мендель вирішила "добити" українців весільним знімком.

Мендель вбралася в дуже довге бузкове плаття з відкритими плечима, яке вдало поєднується з пейзажем, в руках вона тримає кошик з лавандою.

Нагадаємо також, що Мендель загуляла з Зеленським на курорті, фото: "Тепло і щасливо"

Крім того, Politeka писала, що Мендель після чуток про вагітність натякнула на весілля

Раніше ми передавали, що Мендель розізлилася і записала звернення після чуток про вагітність