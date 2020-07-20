У Кремлі все ще говорять про "громадянську війну"

У Кремлі продовжують називати війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію на сході України, заявив, що Москва сподівається на виконання Києвом зобов'язань по мінським домовленостям, "щоб вирішити конфлікт всередині країни".

При цьому представник Кремля в черговий раз заявив про "громадянську війну" на Донбасі.

"Що стосується громадянської війни, то, дійсно, те, що відбувається в Україні - це внутрішньоукраїнський конфлікт, там йшла громадянська війна, зараз вона в замороженому стані, але ситуація, як і раніше, надзвичайно напружена", - заявив прессекретар Путіна.

При цьому Пєсков вважає, що "припинити війну" має саме Україна та особисто президент Володимир Зеленський.

"Звичайно, нам би хотілося, щоб президент Зеленський виконав ті зобов'язання, які несе Україна за мінським угодами", - сказав Пєсков.

При цьому Росія, судячи з коментаря прессекретаря президента РФ, в даному питанні нібито нічого не вирішує. Так, на думку представника Кремля, Зеленському "абсолютно необов'язково телефонувати Володимиру Володимировичу (Путіну, - ред.) головне - припинити війну".

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