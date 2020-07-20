Депутата Верховної Ради Юрія Корявченкова помітили на пляжі під час канікул

Українські нардепи вирушили на канікули після напруженої праці в Раді. Через повсюдний карантин і закриті кордони їм довелося відмовитися від розкішних курортів і провести відпустку в Україні.

Наприклад, депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більш широко відомий під своїм сценічним псевдонімом Юзік, засвітився в курортному селищі Грибівка під Одесою.

Він потрапив в об'єктиви камер на пляжі в плавках і з келихом в руках. Нардеп захоплено спілкувався з іншими відпочиваючими.

Судячи з фото, в келиху у нардепа пиво, що може загрожувати йому штрафом за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.

Українці активно обговорюють фото Юзіка з відпочинку у соціальних мережах.

«Ось і відповідь, чому рівень води то піднімається, то падає - то Юзік ходить купатися», «Природа настільки очистилася що в Україну прибули зелені моржі...», «Справжнього шоумена видно здалеку...», «Коли Юзік на пляжі нам місця не вистачає», «Ще й з пивом в громадському місці? Де адміністративний протокол?», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Юзіка застали прямо в Раді за поїданням шоколадного "Батона" з карамельної начинкою. Кадр тут же розлетівся в ЗМІ, де з гумором зазначили, що цю солодкість виробляє компанія екс-президента Петра Порошенка Roshen.

Примітно, що нардеп вирішив поласувати батончиком в розпалі робочого процесу.

Нагадаємо, друг Зеленського Юзік не погребував солоденьким від Порошенка: "Прямо в Раді...".

Як повідомляла Politeka, Жан Беленюк «нокаутував» Юзіка, шанси виявилися нерівні: що сталося між «Слугами».

Також Politeka писала, що Юзік і інші нардепи з рідного міста Зеленського відзвітували про свою роботу.