За результатами опитування на виборах Київського міського голови Віталія Кличка готові підтримати 23% жителів столиці, на другому місці з мінімальним відривом - Андрій Пальчевський, за якого готові проголосувати 22% киян.
Про це свідчить соцдослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.
За даними соцопитування, головними фаворитами серед киян, які визначилися в своєму виборі, стали такі кандидати:
Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
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Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
Як зазначив директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, з жовтня 2019 року Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг - з жовтня по липень він втратив близько 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського сильно зросла. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився до 1%.
Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколу Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.
Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Так більше 41% киян незадоволені роботою мера Києва, постійно відбуваються події, які підривають популярність чинного градоначальника. Серед них можна виділити скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.
Кияни також відповіли, за яку партію готові проголосувати, якби вибори відбулися найближчого тижня:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.
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