Грошова допомога в Миколаївській області для вимушених переселенців: одноразова виплата 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026–2027 доступна тим, хто отримує допомогу на проживання.

Грошова допомога в Миколаївській області на опалювальний сезон вже доступна для переселенців — вимушені переселенці можуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень на зимовий період 2026–2027 років. Право на гроші мають ті ВПО, які на момент звернення отримують допомогу на проживання.

Про деталі програми «Зимова підтримка» повідомили у Міністерстві соціальної політики. Йдеться про те, що програма діє у восьми областях, серед яких — Миколаївська. Крім неї, виплати доступні у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Які умови отримання грошей

Обов'язковою умовою є фактичне проживання домогосподарства в громаді, яка внесена до спеціального урядового переліку — тобто на території в межах 0–50 кілометрів від лінії фронту чи кордону. Конкретний перелік громад уряд визначив окремо, тож радимо перевірити, чи входить ваша громада до нього.

Важливий момент: для кожного домогосподарства сума виплати є сталою і не залежить від кількості його членів. Тобто 19 400 гривень отримає домогосподарство загалом, а не окремо кожен його член.

Хто може подати заяву

Звернутися замість отримувача може законний представник — зокрема опікун, піклувальник, усиновлювач або інша особа, яка має відповідні повноваження за законом. Це зручно для родин, де отримувач допомоги не може особисто прийти до установи.

Як оформити виплату

Заяву подають офлайн. Залежно від громади це можна зробити у ЦНАПі або у відповідному органі місцевого самоврядування. Як пояснює адвокатка ГО «Десяте квітня» Надія Бітова, перелік необхідних документів невеликий.

Зокрема, знадобляться паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, які підтверджують належність до відповідної вразливої категорії — якщо це необхідно у вашому випадку. Провести виплати Уряд обіцяє до 30 жовтня 2026 року.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Миколаєві: хто та як може отримати до 12 300 гривень.