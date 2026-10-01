Подорожчання продуктів у Чернігівській області знову нагадує про себе в гаманцях покупців — ціни на базовий кошик продовжують повзти вгору, і найболючіше зростання фіксують на курячих яйцях та м'ясі.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області знову в центрі уваги — у супермаркетах і на ринках регіону переписують цінники, і найпомітніше здорожчали курячі яйця та м'ясо, які є основою щоденного раціону більшості родин.

За даними аналітики аграрного ринку, яку наводили цього тижня українські ділові медіа, десяток курячих яєць у торгових мережах уже сягнув позначки близько 72 гривень. Таке зростання пов'язане з сезонним чинником — із настанням холодів несучість птиці традиційно падає, тож пропозиція на ринку скорочується, а попит лишається стабільно високим.

Цікаво, що на тлі здорожчання яєць курятина, навпаки, дещо подешевшала. Це пояснюють достатньою пропозицією від виробників та зниженням закупівельних цін на корми у попередні місяці. Тож поки яйця тягнуть продуктовий кошик угору, м'ясо птиці дає покупцям невеликий перепочинок.

Що відбувається з іншими продуктами

Крім яєць, увагу споживачів привертають ціни на свинину, варену ковбасу, твердий сир та молоко — ці позиції регулярно відстежує портал «Мінфін» у розділі моніторингу продуктових цін. Динаміка по регіонах відрізняється, однак загальний тренд осені — поступове зростання вартості тваринницької та молочної продукції через подорожчання енергоносіїв і логістики.

Молочні продукти дорожчають повільніше за м'ясні, проте стабільно. Виробники пояснюють це зростанням собівартості: корми, електроенергія та упаковка продовжують додавати в ціні, що врешті відбивається на полицях супермаркетів у Чернігові та районах області.

Чого чекати від цін до кінця року

Аналітики аграрного ринку не виключають, що до кінця 2026 року ціни на яйця ще трохи підростуть на тлі сезонного скорочення поголів'я, тоді як курятина може лишатися на поточних рівнях або навіть дещо дешевшати за сприятливої кормової бази. Споживачам радять уважніше порівнювати ціни між мережами та ринками — розбіг вартості одного й того ж товару в межах області залишається суттєвим.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на житло у Чернігівській області восени 2026 також демонструють помітну динаміку зростання.