Початок опалювального сезону 2026 у Львівській області залежатиме від погоди: єдиної дати увімкнення тепла в містах України немає, а рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування.

Поки мешканці оформлюють грошову допомогу в Львівській області, у місті готуються до іншої осінньої теми — опалювального сезону, який почнеться за погодою, а не за календарною датою.

Початок опалювального сезону 2026 у Львівській області залежатиме від температури. Згідно з постановою Кабміну №830, період опалення має стартувати не пізніше, ніж після трьох діб, коли середня добова температура повітря опускається до +8 °C або нижче. Та сама межа діє і навесні: тепло вимикають, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Про підготовку повідомили у Львівській міськраді в понеділок, 28 вересня. Через ризики ворожих атак на критичну інфраструктуру місто готується до опалювального сезону максимально.

Перевірка резервного опалення

У Львові стартує пілотний запуск і перевірка всіх альтернативних та резервних джерел тепла — твердопаливних котлів, генераторів і буржуйок. Упродовж двох тижнів готовність обладнання випробовуватимуть у закладах освіти, медицини, культури та житлових будинках.

Комунальні служби перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко пояснив: у кожному закладі з твердопаливним котлом його мають запустити й перевірити, а між закладами та «Львівтеплоенерго» цього тижня підпишуть протоколи запуску з поетапними кроками.

Що саме перевірятимуть

Балансоутримувачі мають перевірити промивку систем опалення та сформувати щонайменше місячний запас палива. Голови районних адміністрацій протягом двох тижнів оглянуть багатоквартирні будинки й комунальні установи, де немає твердопаливних котлів, перевірять наявність буржуйок і протестують їхню технічну готовність.

У разі надзвичайних ситуацій навчальні заклади та інші установи з резервними системами опалення стануть опорними пунктами обігріву для львів'ян.

Куди звертатися з проблемами

До перевірок залучать школи, медичні заклади, великі підприємства та «Львівтеплоенерго», а також перевірятимуть протоколи реагування відповідальних координаторів. Мешканців закликають повідомляти про проблеми на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.

«Ми це вже робили протягом літніх місяців, але зараз хочемо ще раз протестувати резервні варіанти опалення безпосередньо перед початком осінньо-зимового періоду», — підсумував Андрій Москаленко.

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