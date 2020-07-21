Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова поскаржилася на зарплату парламентарів

За її словами, вона занадто низька, щоб нормально працювати.

«Депутатська заробітна плата не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона занадто низька», — зазначила вона.

Українці були вкрай обурені таким висловом нардепа, а деякі і зовсім зажадали від неї скласти мандат.

"Цю людину низької якості взагалі треба на смітник викинути, а не зарплату з наших кишень платити. Бабусі на пенсію в 1500 живуть і за все платять, а ця на 50000 прожити не може", "Раз заплакали означає, що президент сам не краде і їм не дає, а при Порошенко мовчав бо гроші лопатою гребли", "Нехай йде працювати санітаркою у нас зарплата велика", "Пожалійте її бідну і нещасну! Невже ви не люди?! Скиньтеся хоч по копійці, може горю допоможете!", "склади повноваження депутата (толку з тебе там ніякого) і шукай іншу роботу з вищою зарплатою. - писали в мережі.

Також ми повідомляли, що її колега по фракції Олександр Дубинський засудив таку заяву.

"Ти чітко знала, на що ти йдеш. Вона йшла на виборчу кампанію, вона в списку була і розуміла, що вона робить. Це нерозумно не знати свою зарплату, якщо ти збираєшся присвятити наступні п'ять років цього роду діяльності. Якщо ти чітко це знала - тоді не скаржся", - вважає нардеп.

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