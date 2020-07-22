Президент України Володимир Зеленський розповів про що спілкувався з терористом, який захопив заручників в автобусі в Луцьку

Він повідомив, що наслідки штурму були б непередбачуваними, а головне ж у цій ситуації – зберегти життя людей, передає "Українська правда".

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10 – 15 секунд. Ми з ним говорили 7 – 10 хвилин", – сказав президент.

За цей час вдалося домовитися, що терорист зробить перший крок.

"Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить трьох чоловік і я після цього запишу відео", – розповів Зеленський.

Після того, як відео з'явилося в мережі терорист відпустив заручників.

"Для мене все це очевидно. Це очевидні для мене кроки", – заявив Зеленський. Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми не можемо ризикувати життям хоча б однієї людини, то... Я з такими принципами живу, жив і буду жити. Адже в підсумку – всі живі. Для мене це найголовніша цінність", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що з'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі в Луцьку.

ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.

При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Там він і написав свою книгу «Філософія злочинця», яка раніше згадувалася у нього на сторінці в соцмережі. Стало відомо, що Кривоша судили за статтями «Розбій», «Шахрайство», «Вимагання», «Бандитизм», «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», а також «Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин».

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька, чути постріли і є загроза вибуху.

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