Виконання вимог луцького терориста президентом Володимиром Зеленським є нормальною реакцією

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і блогер Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, найбільш важливим питанням події в Луцьку були житті людей.



"Заручники звільнені, нападник затриманий – це те, що важливо. Для заручників, їх родичів і для здорової частини суспільства не має значення, хто і які умови виконував. Те, що президент виконав одну з них і взяв участь у переговорах замість того, щоб обома руками тримати на голові корону і думати, як це виглядає з боку – це нормально, за таке в цивілізованих країнах прийнято дякувати, але це в цивілізованих, а у нас навпаки", - зазначив журналіст.

Також він підкреслив, що критика з боку політиків такого вчинку президента - недоречна.

"Що стосується повідомлень окремих політиків, які критикують Зеленського, то добре відомо, що життя ніколи не входила до переліку базових цінностей цих людей", - упевнений журналіст.

У той же час він вказав на дивацтва в проведенні операції.

"Є маса питань до Нацполиції та СБУ, чому терорист не перебував на спецобліку, де він взяв вибухівку і зброю, і, чому так просто захопив автобус з такою кількістю людей? На це все ще належить отримати відповіді, а поки можна порадіти, що ніхто не постраждав і люди у повній безпеці вже вдома", - уклав він.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.