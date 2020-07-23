Журналіст Аркадій Бабченко розкритикував президента України Володимира Зеленського за останні події в Україні, які сприймаються у світових ЗМІ як "клоунада"

Як передає Politeka, про це Бабченко написав на своїй сторінці в соцмережі.

Журналіст повідомив, що СБУ підтвердила затримання співробітника спецслужб Андрія Байдали, якого бойовики "ДНР" звинувачують в організації вбивства колишнього ватажка псевдореспубліки Захарченка.

Також Бабченко нагадав, що в Україні затримано ветерана, який облив зеленкою нардепа від ОПЗЖ, і тепер йому загрожує до 5 років тюрми.

"У західній пресі Україна стала вже просто відвертим посміховиськом і там виходять статті про те, що президент України зіграв сценку з "Чорного дзеркала", - написав журналіст.

Бабченко наголосив, що раніше Україна була для всього світу символом мужності, стійкості і незламної волі до свободи, але тепер ситуація змінилась.

"Все, цей рубікон пройдений, вітаю, світові ЗМІ більше не соромляться писати про країну, яка п'ять років для всього світу була символом мужності, стійкості і незламної волі до свободи, як про довбану клоунаду, і цей процес практично незворотній", - заявив Бабченко.

Також він нагадав і про інші події, що сколихнули країну в останні дні: спалення будинку Шабуніна, досягнення нових домовленностей у Мінську, в рамках яких забороняється використовувати вогонь та дрони, про "полтавського терориста" і т.д.



"Норма по ****ецям сьогодні виконана прямо з ранку в повному турборежимі. Ще не вечір", - додав Бабченко.

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