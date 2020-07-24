"Ось лише один пункт, який ставить під загрозу життя військових, мешканців прифронтових територій та фактично знищують національні інтереси України. Забирається право на проведення військової розвідки. Під час війни. Отже, не можуть використовуватися дрони, а снайпери не зможуть прикривати наші позиції", - зазначив експерт.

За його словами, учасники ТКГ підписали "речі, які не вкладаються в здоровий глузд".

При цьому він впевнений, що московська сторона точно буде порушувати домовленості і щодо припинення вогню, і щодо заборони на використання розвідки.

Смолій наголосив, що всі попередні "припинення вогню" та "розведення" закінчувались для українців трагічно - кількості обстрілів зростала, і загиблих ставало все більше.

Нові домовленості в Мінську експерт назвав "новою капітуляцією" для військових питань.

"Фактично маємо нову капітуляцію в принципових для військових питаннях. Але, мабуть дивитися "в очі Путіну" є більш прийнятним для теперішньої влади", - заявив Смолій.