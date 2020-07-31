Російські війська в окупованому Криму можуть бути розбиті протягом 36 годин

Таку думку в ефірі телеканалу БУДИНОК озвучив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Михайло Гончар, повідомляє Politeka.

За його словами, під час навчань "Кавказ-2020" збройні сили Російської Федерації планують відпрацювати перекидання сил в аннексированный Крим, задіявши при цьому Кримський міст.

Гончар переконаний в тому, що якщо в Чорноморському або Середземноморському регіоні виникне серйозний конфлікт, то Кримський міст зруйнують в першу чергу.

Мета подібних дій – блокування російських військовослужбовців на захопленому півострові: вони не зможуть отримувати допомогу з континентальної частини Росії.

"Керченський міст легко нейтралізується і угрупування ЗС Росії, розміщена на території півострова, просто потрапляє в пастку, їх методично і системно протягом 36 годин размолотят, як це було в Сирії і в Лівії", – переконаний Михайло Гончар.

Politeka повідомляла, що російський публіцист, блогер і письменник Володимир Голишев вказав на ознаки того, що президент РФ вирішив долю Криму.

За його словами, заяви "системних опозиціонерів" Росії про необхідність проведення повторного референдуму в Криму можуть свідчити про те, що в Кремлі розробляється "дорожня карта" по сливу Криму.

Російський письменник Віктор Шендерович спрогнозував кровопролиття в Росії після Путіна. За його словами, Російської Федерації після падіння режиму Володимира Путіна можливий політичну кризу, яка може призвести до кровопролиття.

"Такі режими, як путінський, саме лопаються, на жаль. Вони не реформуються. Але одного разу лопаються з більшою або меншою гноєм і кров'ю", - сказав він.

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