Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву в підтримку України
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
Хоч цю заяву було зроблено ще в 2014 році, але залишається актуальним до цих пір.
"Бойовиків, які воюють проти українців треба знищувати. Але спочатку розберіться, а то своїх перестріляєте", - зазначив президент Білорусі.
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Також ми повідомляли, що під час звернення до свого народу, Лукашенко нагадав, як допоміг Україні після вторгнення РФ.
"У перші місяці війни у братській Україні ми прихистили у себе близько 150 тисяч українських громадян, нагодувавши і обігрів їх і їх дітей", - зазначив він.
Раніше білоруський політик Анатолій Лебедько озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і збирається йому помститися.
За його словами, ситуація між Лукашенком і Путіним загострилася через бажання другого "поглинути" Білорусь.
"Зараз Путін ображений на Лукашенка, бо, коли Путін думав про транзит влади, для нього самим симпатичним сценарієм було поглинання Білорусі", – зазначив політик.
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