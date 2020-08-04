Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву в підтримку України

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Хоч цю заяву було зроблено ще в 2014 році, але залишається актуальним до цих пір.

"Бойовиків, які воюють проти українців треба знищувати. Але спочатку розберіться, а то своїх перестріляєте", - зазначив президент Білорусі.

Олександр Лукашенко

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Лукашенко: боевиков, которые воюют против украинцев, нужно уничтожать

Gepostet von Andriy Danylenko am Montag, 3. August 2020

Також ми повідомляли, що під час звернення до свого народу, Лукашенко нагадав, як допоміг Україні після вторгнення РФ.

"У перші місяці війни у братській Україні ми прихистили у себе близько 150 тисяч українських громадян, нагодувавши і обігрів їх і їх дітей", - зазначив він.

Раніше  білоруський політик Анатолій Лебедько озвучив думку, що  президент РФ Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і збирається йому помститися.

За його словами, ситуація між Лукашенком і Путіним загострилася через бажання другого "поглинути" Білорусь.

олександр лукашенко, володимир путін

"Зараз Путін ображений на Лукашенка, бо, коли Путін думав про транзит влади, для нього самим симпатичним сценарієм було поглинання Білорусі", – зазначив політик. 

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