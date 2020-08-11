Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що до підпалу його авто Tesla причетна чинна влада

Як передає Politeka , про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно, всіх хвилює питання: хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади", - написав Богдан.

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні - не обіцяю). Gepostet von Андрей Богдан am Dienstag, 11. August 2020

Також колишній очільник Офісу президента зазначив, що прослідковується "певний символізм", адже пройшло рівно півроку після його звільнення з посади.

"Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік", - написав він.

Колишній глава ОП заявив, що збирається "виводити на чисту воду" причетних до підпалу авто, а також "забезпечити комфортними умовами відбування покарання".

Нагадаємо, нещастя сталося у Андрія Богдана, гнітючі кадри: "Прямо біля будинку...".

Раніше Politeka повідомляла, що Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну і...".

Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".