Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що до підпалу його авто Tesla причетна чинна влада
Як передає Politeka, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно, всіх хвилює питання: хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади", - написав Богдан.
Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S)))
Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому?
Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік)))
Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні - не обіцяю).
Також колишній очільник Офісу президента зазначив, що прослідковується "певний символізм", адже пройшло рівно півроку після його звільнення з посади.
"Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік", - написав він.
Колишній глава ОП заявив, що збирається "виводити на чисту воду" причетних до підпалу авто, а також "забезпечити комфортними умовами відбування покарання".
Богдан також опублікував відео з камери спостереження, на якому можна побачити, що на парковку заходить чоловік, проводить якісь маніпуляції з машиною, після чого тікає з місця злочину.
Як відомо, Андрій Богдан очолював Офіс президента з тих пір, як главою держави став Володимир Зеленський. Пішов з посади Богдан в лютому 2019 року. За освітою Богдан юрист, відомо, що раніше він працював на українського олігарха Ігоря Коломойського.