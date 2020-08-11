Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что к поджогу его авто Tesla причастна действующая власть

Как передает Politeka, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос: кто это сделал и почему? Поскольку это лишь очередной момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти", - написал Богдан.

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні - не обіцяю). Gepostet von Андрей Богдан am Dienstag, 11. August 2020

Также бывший руководитель Офиса президента отметил, что прослеживается "определенный символизм", ведь прошло ровно полгода после его увольнения с должности.

"Я понимаю,что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бахнули керосинчику в кастрик", - написал он.

Бывший глава ОП заявил, что собирается "выводить на чистую воду" причастных к поджогу авто, а также "обеспечить комфортными условиями отбывания наказания".

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