У президента України Володимира Зеленського гнівно відповіли Олександру Лукашенко на звинувачення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу офісу президента.

Так, чиновники з адміністрації Зеленського звернули увагу на "практично офіційну" заяву Мінська про те, що Україна закликає до проведення нових президентських виборів у Білорусі.

"Це не просто відверта брехня. Це свідоме нагнітання. Свідома провокаційна поведінка. Для чого? Або навіть не так: при чому тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі й внутрішньої недовіри?» - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Україна не втручається в питання про вибори. А звинувачення у втручанні можуть лише ще більше викликати недовіри до виборчого процесу всередині самої країни.

Водночас Україна звинуватила владу Білорусі в тому, що вони передали "вагнерівців" Росії, не звернувши увагу на співпрацю і близькість наших народів.

"Це, до речі, той же вибір держави, який однозначно говорить про його внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним", - йдеться в тексті повідомлення.

Тому в офісі президента порадили Лукашенку бути більш коректним у виборі формулювань.

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