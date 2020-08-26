Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю

Про це йдеться в офіційній заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Як зазначив Байден, він зробить все, щоб Україна змогла отримати необхідну підтримку, в тому числі, економічну і військову.

Але Україна повинна провести реформи, які є дуже важливими для країни, а Росія повинна негайно припинити окупацію і вивести свої війська з території України.

Він також зазначив, що День Незалежності служить гірким нагадуванням про важке становище українців, які живуть в умовах незаконної російської окупації в Криму і на сході країни - Донбасі.

"Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс гарантуватиме, що Україна отримає в допомогу необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння, при цьому спонукаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", – заявив Байден.

Також раніше повідомлялося, що Держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною в сфері озброєння.

Помео назвав причину, чому США надали озброєння: "Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії".

Нагадаємо, Кремль на деякий час відстане від України, названо найближчу мету Росії.

Як повідомляла Politeka, в України з'явився шанс врятуватися від Росії, озвучено план.

Також писала Politeka, що Росії наказали скласти зброю, жорстка заява США.