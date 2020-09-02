Глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив про "український слід" в дистабілізації обстановки в Білорусі

Про дві сотні екстремістів, натренованих на українській території, які приїхали "качати" сусідню країну, керівник МЗС РФ заявив після зустрічі з білоруським колегою Володимиром Макеєм, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"Є підтверджені відомості про те, що подібна діяльність ведеться з території України. Там є і "тризуб Степана Бандери", є і "С14", є Національний корпус, є Правий сектор. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі", – видав топ-чиновник Путіна.

Він також озвучив, де розташовуються табори з підготовки небезпечних елеіментів. За його словами, вони є в Дніпропетровській і Волинській областях.

Слова Лаврова вже висміяли в соцмережах. Так, блогер під ніком вашингтонський Ӧбком, повідомивши про заяву Лаврова, додав:

"О, старі добрі методички! А КДБ Білорусі сплять!".

Лавров: по нашим оценкам порядка 200 экстремистов, натренированных на Украине, находятся в Республике Беларусь для дестабилизации обстановки.



О, старые добрые методички!

А КГБ Беларуси то спят! — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 2, 2020

"Схоже, екстремістів переплутали на пошті і відправили в Мінськ 200 штук не з України, а з РФ", "33 назад вже відправили. Відстаєте від життя", "візитки відповідні мають при собі", "в республіці Білорусь дестабілізує обстановку тільки Лукашенко і його менти", "чому за брехню жодного разу не відповів ніхто з російських професійних брехунів на високих постах? Ніколи? Ні спростувань, ні визнання "помилки"? Їх продовжують слухати і приймати глави держав, великих міжнародних організацій? Тиснути руки. Це що? всі куплені, рот на замках?", – пишуть у відповідь у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в Мінську співробітників МНС змусили знімати з балконів жителів біло-червоно-білі прапори, а 72-річну жінку будуть навіть судити за те, що посміла повісити такий прапор у себе у вікні.

Нагадаэмо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

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Також Politeka писала, що колишній розвідник КДБ попередив про повалення Путіна.