Український політолог Вадим Карасьов прокоментував появу нової партії " плівок Деркача»

У своєму блозі Карасьов вказав на один цікавий аспект, на який мало хто звертає увагу. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Якщо аналізувати сам факт цих плівок, а не їх корупційний чи інший зміст, то політичний режим, який в Україні функціонував з 2014 по 2019 рік, це фактично режим Порошенка-Байдена, такий кондомініум американців і тодішньої української влади. І викриття Деркача і тих, хто брав участь у підготовці цих викриттів... тут фактичний головне не звинувачення в корупції, а це спроба серйозного, десь м'якого, десь жорсткішого, десь через корупційне викриття, демонтажу політичного режиму Байдена-Порошенка, який ставав І зміцнився протягом 2014-2019 років»,-заявив експерт.

Карасьов додав, що з цим політичним режимом доводиться мати справу і Зеленському з його командою.

"Зеленський у 2019 році отримав повноваження, але чи отримав він владу? Чи можна сказати, що це політичний режим Зеленського?» ,- зазначив політолог.

За його словами « "плівки Деркача" спрямовані частково і на те, щоб Зеленський отримав не тільки повноваження, а й владу.

Нагадавши, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.

Як повідомляла Politeka, інспекція регіонів України вилізла Зеленському боком.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.