Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко до потрапляння в парламент "обслуговував" п'ять партій

Як повідомляє Politeka, про це заявив телеведучий Ігор Лесєв у програмі «не добрий вечір».

"Юрченко хоч і юний, але 100% гон*он з багатим стажем. Я ось покопався в його біографії-це ж чарівний патентований дегенерат. Все своє життя ніде толком не працював і нічого корисного не зробив. Закінчив університет»Україна". Не хочу образити тих, хто там вчиться. Але вчаться там ті, хто не в змозі вступити кудись ще. Приватний і марний заклад, який випускає непотрібних суспільству людей", - зазначив він.

Крім того, Лесєв також розповів, на кого саме навчався майбутній нардеп.

"Ось Юрченко отримав диплом дизайнера і з цим дипломом пішов працювати... кур'єром. Ні, кур'єри-чудові хлопці. Тільки я не зрозумію, навіщо кур'єру диплом про вищу освіту? У Києві слюсаря або сантехніка хрін знайдеш, зате кожен другий – дизайнер і фотограф. Але біографія цього асенізатора мені більше подобається іншим - його всеїдністю. Юрченко потрапив у помічники до депутата Шевченка від партії»Свобода". Потім був помічником у депутата Сотник від»Самопомочі". Потім був помічником депутата Денисенка від БПП. А в 15 році балотувався до Київради від партії УКРОП», - підкреслив він.

Після цього ведучий порівняв Юрченка з іншим скандальним парламентарієм – Богданом Яременком.

"Як там путана з Мамби писала? Се*с захищений класика і кричав. Аналь*ий-табу. Так, бородатий. Але хіба для нього існує табу? Малюкові потрібен пиріг і няшки», - розповів він.

Нагадавши, "слуга народу" Юрченко попався на крадіжці пива з магазину, деталі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зеленський пригрозив "слугам" через скандал з нардепом Юрченком.

Також Politeka писала, що нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.